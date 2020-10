Il futuro dell’aviazione è a idrogeno (Di domenica 4 ottobre 2020) Qualche settimana fa parlavamo di come sia necessario, a breve, iniziare lo sviluppo di nuovi tipi di aerei; pochi giorni dopo, per coincidenza, Airbus ha svelato al mondo la sua visione per gli aerei a corto/medio raggio, da concretizzarsi entro il 2035 (qui la discussione su Aviazione Civile). In un evento online la compagnia ha introdotto tre dimostratori chiamati ZEROe: un turboprop simile agli ATR, un turbofan che ricorda l’A220 e un blended wing (BWB), ossia ad ala volante. Al di là delle forme inusuali dell’ultimo concetto, ciò che rende questi aerei diversi da quelli di oggi è il fatto che, come carburante, useranno idrogeno liquido (LH2). L’idrogeno è al centro dei piani di Airbus: per Tolosa solo l’LH2 può sostituire il jet fuel A1, garantendo un futuro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Qualche settimana fa parlavamo di come sia necessario, a breve, iniziare lo sviluppo di nuovi tipi di aerei; pochi giorni dopo, per coincidenza, Airbus ha svelato al mondo la sua visione per gli aerei a corto/medio raggio, da concretizzarsi entro il 2035 (qui la discussione su Aviazione Civile). In un evento online la compagnia ha introdotto tre dimostratori chiamati ZEROe: un turboprop simile agli ATR, un turbofan che ricorda l’A220 e un blended wing (BWB), ossia ad ala volante. Al di là delle forme inusuali dell’ultimo concetto, ciò che rende questi aerei diversi da quelli di oggi è il fatto che, come carburante, userannoliquido (LH2). L’è al centro dei piani di Airbus: per Tolosa solo l’LH2 può sostituire il jet fuel A1, garantendo un...

