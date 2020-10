Il Castello delle Cerimonie | puntate 4 ottobre 2020 | a che ora | canale | dove guardare repliche e streaming

Leggi su italiasera

(Di domenica 4 ottobre 2020) Torna anche oggi 4un nuovo appuntamento tv con il, famoso docu reality che va in onda su Real Time. Cosa vedremo in queste? E poi, di che cosa, nello specifico, tratta il? Il, cos’è ee quando vedere il docu-reality su Real Time Ilè un programma che ha un gran seguito di pubblico che nel tempo ne ha fatto un punto chiave su Real Time. Ma cosa si vede in questo format? Come molti sanno, Il...