"Hai fatto una brutta battuta!". Tu sì que vales, Teo Mammucari si scaglia contro Rudy Zerbi (ancora una volta) (Di domenica 4 ottobre 2020) Niente da fare, il rapporto tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi è sempre quello che è. In effetti non sarebbe manco una puntata degna di Tu sì que vales senza qualche scontro tra i due e anche durante l'ultimo episodio, seppur in maniera leggera, il primo ha provocato il secondo. Durante l'esibizione canora di un allenatore cinofilo alle prese con Fenomeno di Fabri Fibra Teo Mammucari, guardando Rudy Zerbi, gli ha fatto la battuta: "Sarebbe stato meglio se avesse cantato il cane". Alla fine però, Teo ha rigirato la frittata: "Rudy ha fatto una battuta fuori luogo". Ovviamente il replay lo ha smascherato. Dopo l'esibizione canora ...

