Gabriel Garko: “Sono stato 11 anni con Riccardo, ma non potevo dirlo” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni”. Gabriel Garko è un fiume in piena e con Silvia Toffanin ripercorre tutta la sua vita privata, confidando episodi che era stato costretto a tenere segreti fino ad ora, fino al sofferto coming out fatto venerdì scorso in diretta tv al Grande Fratello Vip. Nel corso dell’intervista in onda nella puntata di Verissimo i sabato 3 ottobre, l’attore torinese scende nei particolari e confessa dettagli fin qui inediti della sua vita privata. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata – racconta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome. Sonocon lui undici”.è un fiume in piena e con Silvia Toffanin ripercorre tutta la sua vita privata, confidando episodi che eracostretto a tenere segreti fino ad ora, fino al sofferto coming out fatto venerdì scorso in diretta tv al Grande Fratello Vip. Nel corso dell’intervista in onda nella puntata di Verissimo i sabato 3 ottobre, l’attore torinese scende nei particolari e confessa dettagli fin qui inediti della sua vita privata. “Quattordicifa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io evivevamo insieme, ma era una situazione falsata – racconta ...

