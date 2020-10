Conte: «Sono contento di Perisic» – VIDEO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Antonio Conte ha parlato di Ivan Perisic e della sua prova contro la Lazio: le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio. Queste le sue parole in conferenza stampa su Ivan Perisic. «Sono molto Contento di quello che sta facendo Ivan. È rientrato da un prestito dimostrando grande voglia, ha qualità fisiche e tecniche. Ha fatto l’assist del primo gol, sta lavorando perché sappiamo che in fase difensiva può migliorare. Ma sta facendo molto bene così. Anche Hakimi sta migliorando la fase difensiva. Sono molto Contento da questo punto di vista perché ho calciatori che hanno grande voglia di mettersi in discussione, quando mostrano questa voglia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Antonioha parlato di Ivane della sua prova contro la Lazio: le parole del tecnico nerazzurro Antonioha parlato dopo il pareggio contro la Lazio. Queste le sue parole in conferenza stampa su Ivan. «moltonto di quello che sta facendo Ivan. È rientrato da un prestito dimostrando grande voglia, ha qualità fisiche e tecniche. Ha fatto l’assist del primo gol, sta lavorando perché sappiamo che in fase difensiva può migliorare. Ma sta facendo molto bene così. Anche Hakimi sta migliorando la fase difensiva.moltonto da questo punto di vista perché ho calciatori che hanno grande voglia di mettersi in discussione, quando mostrano questa voglia ...

