(Di domenica 4 ottobre 2020)- 'deve avere un ruolo fondamentale nell'ambito delGreen New Deal ed è anche per questo che salutiamo con entusiasmo ilincarico affidato al prefetto di', Demetrio ...

LaGazzettaWeb : Bonifiche Taranto, Pd chiede incontro a nuovo commissario - carseri : RT @ardigiorgio: Conte toglie vera corbelli, una geologa, commissario bonifiche #Taranto. Al suo posto nomina un prefetto. Nessuna competen… - franco04329368 : RT @ardigiorgio: Conte toglie vera corbelli, una geologa, commissario bonifiche #Taranto. Al suo posto nomina un prefetto. Nessuna competen… - daninovaro : RT @ardigiorgio: Conte toglie vera corbelli, una geologa, commissario bonifiche #Taranto. Al suo posto nomina un prefetto. Nessuna competen… - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: Conte toglie vera corbelli, una geologa, commissario bonifiche #Taranto. Al suo posto nomina un prefetto. Nessuna competen… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonifiche Taranto

La Gazzetta del Mezzogiorno

TARANTO - «Taranto deve avere un ruolo fondamentale nell’ambito del nuovo Green New Deal ed è anche per questo che salutiamo con entusiasmo il nuovo incarico affidato al prefetto di Taranto», Demetrio ...Il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, è il nuovo commissario di Governo per gli interventi di bonifica dell’area di Taranto. Lo dispone un decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ...