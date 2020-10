ASL Napoli, la portavoce: «Per i giocatori valgono le stesse regole di ogni altro cittadino» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il commento ufficiale dell’ASL dopo la decisione di impedire la partenza verso Torino del Napoli per la partita contro la Juventus. La portavoce dell’ASL Napoli1 Anna Tagliaferri è intervenuta in merito alla decisione di bloccare la partenza del Napoli verso Torino. giocatori – «Gli atleti del Napoli sono residenti in città. Per questo valgono le stesse regole di ogni altro cittadino di nostra competenza, siano essi calciatori, operai, casalinghe, studenti o di qualsiasi altra categoria. La salute va tutelata e difesa per tutti allo stesso modo, col massimo dell’impegno e zelo». «La tutela della salute dei cittadini del territorio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Il commento ufficiale dell’ASL dopo la decisione di impedire la partenza verso Torino delper la partita contro la Juventus. Ladell’ASL1 Anna Tagliaferri è intervenuta in merito alla decisione di bloccare la partenza delverso Torino.– «Gli atleti delsono residenti in città. Per questoledidi nostra competenza, siano essi calciatori, operai, casalinghe, studenti o di qualsiasi altra categoria. La salute va tutelata e difesa per tutti allo stesso modo, col massimo dell’impegno e zelo». «La tutela della salute dei cittadini del territorio ...

