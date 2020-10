Traffico Roma del 03-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale un invito Tuttavia la prudenza per vento forte sulla diramazionenord 3 Castelnuovo di Porto ein programma per le 8:30 di questa mattina una manifestazione in Piazza di Montecitorio termine previsto per le 13 firmata l’ordinanza che rende obbligatorio oggi sabato 3 ottobre nella regione Lazio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni chi fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina prevista una multa di €400 per coloro che non la indosseranno per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...