Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli, l'ora della verità (Di sabato 3 ottobre 2020) Varese, 3 ottobre 2020 - È l'ora della resa dei conti per Fabio Manduca, il quarantenne ultrà napoletano accusato di aver volontariamente investito e ucciso Daniele Belardinelli , Tifoso del Napoli ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Varese, 3 ottobre 2020 - È l'oraresa dei conti per Fabio Manduca, il quarantenne ultrà napoletano accusato di aver volontariamente investito eDaniele Belardinelli ,del...

È stata fissata per lunedì 12 ottobre l'udienza preliminare per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano di 40 anni per cui la Procura di Milano ha chiesto il processo ...

I raid razzisti del branco degli ultras del Marsala

Pugni, calci, ginocchiate, colpi con sedie, tavolini. Episodi testimoniati dalle telecamere di videosorveglianza. Oggi la polizia ha arrestato tre componenti del gruppo criminale che avrebbe organizza ...

