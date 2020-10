Sportelli bancomat, cosa potrebbe succedere in futuro (Di sabato 3 ottobre 2020) Novità in arrivo. Presto gli Sportelli bancomat potrebbero non esistere più. L’annuncio della redazione Proiezioneborsa Presto gli Sportelli bancomat potrebbero non esistere più. Lo riporta in un articolo Proiezioneborsa che ha più volte trattato le limitazioni all’uso del denaro contante imposte dal Governo. Da cosa deriva questa ipotesi? Secondo Banca d’Italia, con il lockdown, le … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020) Novità in arrivo. Presto gliro non esistere più. L’annuncio della redazione Proiezioneborsa Presto gliro non esistere più. Lo riporta in un articolo Proiezioneborsa che ha più volte trattato le limitazioni all’uso del denaro contante imposte dal Governo. Daderiva questa ipotesi? Secondo Banca d’Italia, con il lockdown, le … L'articolo proviene da YesLife.it.

SbrizzaClaudio : RT @lapapera50: Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più - vittoria281073 : Vogliono togliere pure gli sportelli bancomat tanto c'è internet per i pagamenti. Colpa vostra,schiavi di internet. - lapapera50 : Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più - cangelmar : Poco alla volta, passo dopo passo, arrivano dove vogliono: via il #contante e operazioni tutte da smartphone o PC ??… - violella : RT @VinciEmanuela: Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più -

Ultime Notizie dalla rete : Sportelli bancomat Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più Proiezioni di Borsa Robbio, banca Carige chiuderà la filiale da fine novembre

I vertici della banca hanno comunicato ai sindacati la volontà di chiudere 56 filiali. Dei 10 sportelli presenti in provincia "salta" quello di Robbio: i più vicini sono Vigevano e Mede.

Cagliari, truffe online: cade nella rete dello smishing, cagliaritana derubata di 14mila euro

Gli agenti della sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale di Cagliari, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale di Roma e sotto la direzione della Procura del capoluogo, hanno denun ...

I vertici della banca hanno comunicato ai sindacati la volontà di chiudere 56 filiali. Dei 10 sportelli presenti in provincia "salta" quello di Robbio: i più vicini sono Vigevano e Mede.Gli agenti della sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale di Cagliari, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale di Roma e sotto la direzione della Procura del capoluogo, hanno denun ...