Sassuolo, Caputo: «Mi sento un ragazzino, De Zerbi sa esaltarmi» (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la doppietta realizzata nella vittoria sul Crotone, Francesco Caputo si candida per il titolo di capocannoniere. Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria del Sassuolo sul Crotone. STATO DI FORMA – «Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare i movimenti, il mister mi chiede di legare maggiormente il gioco. Sicuramente per un attaccante segnare è sempre il massimo. Io mi metto a disposizione della squadra, i gol poi sono sempre merito dei compagni come l’assist di Berardi per il 3-1». FUTURO – «Ripartiremo con più forza dopo la sosta. Non ci poniamo limiti e vedremo dove arriveremo. Io nella mia carriera ho sempre cercato di allenarmi al massimo e qui al Sassuolo ho trovato un allenatore che esalta le mie caratteristiche. Mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la doppietta realizzata nella vittoria sul Crotone, Francescosi candida per il titolo di capocannoniere. Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria delsul Crotone. STATO DI FORMA – «Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare i movimenti, il mister mi chiede di legare maggiormente il gioco. Sicuramente per un attaccante segnare è sempre il massimo. Io mi metto a disposizione della squadra, i gol poi sono sempre merito dei compagni come l’assist di Berardi per il 3-1». FUTURO – «Ripartiremo con più forza dopo la sosta. Non ci poniamo limiti e vedremo dove arriveremo. Io nella mia carriera ho sempre cercato di allenarmi al massimo e qui alho trovato un allenatore che esalta le mie caratteristiche. Mi ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Crotone 2-1, rete di Caputo F. (SAS) - zema72 : sab, 3 ott 2020 15:00 FP Italia > Serie A Sassuolo | 4 - 1 | Crotone 19' | 1 - 0 | Domenico Berardi 49' | 1 - 1 | S… - Ansa_ER : Serie A: 4-1 al Crotone, il Sassuolo non si ferma. Doppietta di Caputo, calabresi ancora a zero punti #ANSA - t_toshiyuki : Sassuolo 4-1 Crotone | Sassuolo Go Top After Caputo Brace Claims 3 Point... - kakyuds : FULL TIME: #SerieA: SASSUOLO 4 vs 1 CROTONE. [19’ Domenico Berardi 58’ (Pen) 85’ Francesco Caputo 90+3’ Manuel Loca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Caputo Sassuolo, Caputo show: primo in classifica marcatori con Lukaku, Cristiano Ronaldo e Gomez Sport Fanpage Sassuolo, Caputo: «Mi sento un ragazzino, De Zerbi sa esaltarmi»

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria del Sassuolo sul Crotone. STATO DI FORMA – «Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare i movimenti, il mister mi chiede ...

Sassuolo, 4-1 al Crotone: Var e Berardi fanno volare i verdenero in testa alla classifica di Serie A

Il Sassuolo ha battuto 4-1 il Crotone nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Berardi sblocca il risultato al 19' del primo tempo, Simy pareggia i conti in avvio ripresa su calcio di ...

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria del Sassuolo sul Crotone. STATO DI FORMA – «Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare i movimenti, il mister mi chiede ...Il Sassuolo ha battuto 4-1 il Crotone nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Berardi sblocca il risultato al 19' del primo tempo, Simy pareggia i conti in avvio ripresa su calcio di ...