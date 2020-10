Roberto Giacobbo: “Ero arrivato all’ultimo stadio”. Silvia Toffanin scioccata (Di sabato 3 ottobre 2020) Un racconto straziante quello che Roberto Giacobbo offre a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Il giornalista ha rivelato alla padrona di casa di aver avuto il Coronavirus lo scorso marzo, lasciando tutti di stucco. Nessuno sapeva delle sue reali condizioni di salute, sino a questa intervista in cui rivela: “Ero arrivato all’ultimo stadio” Roberto Giacobbo: lo scorso marzo il contagio da Covid Tanti gli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi. Non solo l’attore Gabriel Garko che, reduce dal coming out al Grande Fratello Vip, racconta le sue sensazioni sull’importantissima rivelazione. A Verissimo va in scena anche un’intervista a Roberto Giacobbo, che ha rivelato l’incubo vissuto in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Un racconto straziante quello cheoffre a Verissimo, ospite di. Il giornalista ha rivelato alla padrona di casa di aver avuto il Coronavirus lo scorso marzo, lasciando tutti di stucco. Nessuno sapeva delle sue reali condizioni di salute, sino a questa intervista in cui rivela: “Eroall’ultimo stadio”: lo scorso marzo il contagio da Covid Tanti gli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi. Non solo l’attore Gabriel Garko che, reduce dal coming out al Grande Fratello Vip, racconta le sue sensazioni sull’importantissima rivelazione. A Verissimo va in scena anche un’intervista a, che ha rivelato l’incubo vissuto in ...

