Pioli: «Hauge può giocare dal 1′, aspettiamo gli infortunati. Il difensore? Vediamo…» (Di sabato 3 ottobre 2020) Conferenza stampa per il Milan che domani è atteso dal match casalingo contro lo Spezia. Stefano Pioli per prima cosa fa gli auguri ad Ibrahimovic che oggi compie gli anni: «Non diciamo quanti ne ha – scherza – Sta bene ed è voglioso di tornare. Mi auguro durante la sosta di recuperare tanti giocatori: non c’è solo lui, mancano anche Romagnoli, Rebic, Conti, Duarte e Musacchio». Per ciò che concerne la formazione di domani, non è da escludere la soluzione Hauge dal 1′. «Potrebbe, l’abbiamo conosciuto ieri, a livello fisico sta bene, forse meglio di noi perchè in Norvegia il campionato è più avanti. E’ convocato e vedremo cosa accadrà». Milan stanco? «Non ci si ferma perchè siamo stanchi ma solo quando il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Conferenza stampa per il Milan che domani è atteso dal match casalingo contro lo Spezia. Stefanoper prima cosa fa gli auguri ad Ibrahimovic che oggi compie gli anni: «Non diciamo quanti ne ha – scherza – Sta bene ed è voglioso di tornare. Mi auguro durante la sosta di recuperare tanti giocatori: non c’è solo lui, mancano anche Romagnoli, Rebic, Conti, Duarte e Musacchio». Per ciò che concerne la formazione di domani, non è da escludere la soluzionedal 1′. «Potrebbe, l’abbiamo conosciuto ieri, a livello fisico sta bene, forse meglio di noi perchè in Norvegia il campionato è più avanti. E’ convocato e vedremo cosa accadrà». Milan stanco? «Non ci si ferma perchè siamo stanchi ma solo quando il ...

Stiamo giocando senza Ibra, Rebic, Romagnoli, Duarte, Conti, Musacchio e con altri giocatori non al top della condizione.

Milan, 39 anni per Ibrahimovic. Pioli rassicura: «L'ho sentito, sta bene»

«L’ho sentito, sta bene», ha rassicurato Stefano Pioli, alla vigilia del match di San Siro contro ... Dobbiamo abituarci alle rotazioni». Hauge. «Potrebbe, lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico ...

