Oroscopo della settimana 3-9 ottobre, in video (Di sabato 3 ottobre 2020) I pianeti nei prossimi giorni indicheranno al Capricorno la giusta via, mentre la Bilancia acquisterà sicurezza. E per gli altri segni come sarà questa settimana? Ecco le previsioni e le parole chiave di Francesca Tumiati, animate in video. X ARIETE 21 MARZO – 19 APRILE Il sorriso non serve più a coprire le ombre del vostro sguardo, ma sprizza scintille come un ceppo acceso sul camino. Parola chiave della settimana: sblocco. TORO 20 APRILE – 20 MAGGIO Venere entra nel segno della Vergine e senza aprire bocca risistema la vostra vita. Parola chiave della settimana: luce. GEMELLI 21 MAGGIO – 21 GIUGNO Voi che amate i barlumi di assurdo, oggi adoperate tutte le tinte della vostra tavolozza per ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) I pianeti nei prossimi giorni indicheranno al Capricorno la giusta via, mentre la Bilancia acquisterà sicurezza. E per gli altri segni come sarà questa? Ecco le previsioni e le parole chiave di Francesca Tumiati, animate in. X ARIETE 21 MARZO – 19 APRILE Il sorriso non serve più a coprire le ombre del vostro sguardo, ma sprizza scintille come un ceppo acceso sul camino. Parola chiave: sblocco. TORO 20 APRILE – 20 MAGGIO Venere entra nel segnoVergine e senza aprire bocca risistema la vostra vita. Parola chiave: luce. GEMELLI 21 MAGGIO – 21 GIUGNO Voi che amate i barlumi di assurdo, oggi adoperate tutte le tintevostra tavolozza per ...

