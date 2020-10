Milano: Comune dà fondi per bar e ristoranti in Bovisa, dove apre nuova sede (2) (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Sono a disposizione risorse complessive per 175mila euro che verranno erogate sotto forma di un prestito a tasso agevolato nel limite massimo del 25% della spesa complessiva e fino ad un massimo di 17mila euro oltre un contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 25% della spesa complessiva e fino ad un massimo di 17mila euro. Il contributo complessivo dell'amministrazione per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 35mila euro. Oltre a favorire l'apertura di nuove attività commerciali il bando “Ristorazione in Bovisa 2020” prevede anche la possibilità di rinnovare o ampliare quelle già esistenti. I beneficiari delle agevolazioni, se nel raggio di 400 metri dalla sede di via Durando 38, avranno anche la possibilità di aderire al sistema di convenzionamento per il servizio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Sono a disposizione risorse complessive per 175mila euro che verranno erogate sotto forma di un prestito a tasso agevolato nel limite massimo del 25% della spesa complessiva e fino ad un massimo di 17mila euro oltre un contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 25% della spesa complessiva e fino ad un massimo di 17mila euro. Il contributo complessivo dell'amministrazione per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 35mila euro. Oltre a favorire l'apertura di nuove attività commerciali il bando “Ristorazione in2020” prevede anche la possibilità di rinnovare o ampliare quelle già esistenti. I beneficiari delle agevolazioni, se nel raggio di 400 metri dalladi via Durando 38, avranno anche la possibilità di aderire al sistema di convenzionamento per il servizio di ...

