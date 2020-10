La rabbia di Max Bugani: "M5S a fondo come la Concordia, capi come Schettino" (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche sulla Costa Concordia “c’era il personale che tranquillizzava, che diceva ‘non c’è pericolo, è solo un guasto all’impianto’. Ma mentre la nave, sfondata, imbarcava acqua, Schettino e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo”. Ecco, per Max Bugani, ex socio Rousseau di Davide Casaleggio e consigliere comunale 5 Stelle a Bologna, “questo è quello che sta accadendo ai 5 stelle”. Ovvero, “ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda” dice in un’intervista a la Repubblica.“I movimenti sono sotto gli occhi di tutti. Alcuni stanno cercando di garantirsi un futuro anche se il Movimento dovesse scomparire” punta l’indice accusatore Bugani, che precisa: “Mi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche sulla Costa“c’era il personale che tranquillizzava, che diceva ‘non c’è pericolo, è solo un guasto all’impianto’. Ma mentre la nave, sfondata, imbarcava acqua,e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo”. Ecco, per Max, ex socio Rousseau di Davide Casaleggio e consigliere comunale 5 Stelle a Bologna, “questo è quello che sta accadendo ai 5 stelle”. Ovvero, “ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda” dice in un’intervista a la Repubblica.“I movimenti sono sotto gli occhi di tutti. Alcuni stanno cercando di garantirsi un futuro anche se il Movimento dovesse scomparire” punta l’indice accusatore, che precisa: “Mi ...

