Juventus-Napoli non si giocherà: la Asl vieta la partenza degli azzurri (Di sabato 3 ottobre 2020) La partita Juventus-Napoli che era prevista per domenica 4 ottobre non si giocherà. Non per un provvedimento del mondo del calcio, ma per una decisione della Asl di Napoli, che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’aereoporto per partire alla volta di Torino. La squadra allenata da Gennaro Gattuso, che ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria. La Juventus, intanto, aveva annunciato in comunicato nel pomeriggio che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, “è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) La partitache era prevista per domenica 4 ottobre non si giocherà. Non per un provvedimento del mondo del calcio, ma per una decisione della Asl di, che ha bloccato glimentre si recavano all’aereoporto per partire alla volta di Torino. La squadra allenata da Gennaro Gattuso, che ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria. La, intanto, aveva annunciato in comunicato nel pomeriggio che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, “è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il ...

