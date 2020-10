Gabriel Garko: «Non avrei più lavorato se avessi detto di essere gay» (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko aveva affermato che ci sarebbero state altre dichiarazioni per chiarire ulteriormente gli aspetti del suo coming out fatto davanti alle telecamere del Gf Vip. E queste dichiarazioni sono puntualmente arrivate, nella puntata di Verissimo che andrà in onda nel pomeriggio del 3 ottobre. L’attore ha chiarito esplicitamente di aver avuto una relazione omosessuale per 11 anni e di averla nascosta al mondo intero perché pensava che potesse danneggiarlo nel mondo del lavoro. LEGGI ANCHE > Gabriel Garko ha fatto coming out nella casa del Gf Vip: «Era il segreto di pulcinella» Gabriel Garko e il suo orientamento sessuale nel mondo del lavoro L’attore ha affermato di essere convinto che non avrebbe più ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020)aveva affermato che ci sarebbero state altre dichiarazioni per chiarire ulteriormente gli aspetti del suo coming out fatto davanti alle telecamere del Gf Vip. E queste dichiarazioni sono puntualmente arrivate, nella puntata di Verissimo che andrà in onda nel pomeriggio del 3 ottobre. L’attore ha chiarito esplicitamente di aver avuto una relazione omosessuale per 11 anni e di averla nascosta al mondo intero perché pensava che potesse danneggiarlo nel mondo del lavoro. LEGGI ANCHE >ha fatto coming out nella casa del Gf Vip: «Era il segreto di pulcinella»e il suo orientamento sessuale nel mondo del lavoro L’attore ha affermato diconvinto che non avrebbe più ...

