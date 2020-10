Emily Ratajkowski Instagram | pazzesca in versione animalier | fiera distesa sul divano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Duplice scatto meraviglioso super, attrice e top model di fama internazionale. Nelle foto appena pubblicate la 29enne indossa un abito zebrato trasparente a cui ha abbinato un enorme cappello della stessa fantasia. Posa ammiccante quella della giovane, che porta un paio di sandali rosso fuoco. Favolosa, è irresistibile. In poche ore oltre 500mila mi piace e decine di complimenti in tutte le lingue: i fan sono letteralmente impazziti. Leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger fisico statuario, di schiena in piscina: meraviglia per gli occhi, che ha raggiunto la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, che conquistò la prima ...

xitsbritneygron : RT @brachiosauroo: E ALLORA CONSEGNIAMO GLI USA NELLE MANI DI BRITNEY SPEARS E DI EMILY RATAJKOWSKI DAI È L'UNICA DECISIONE GIUSTA CHE I FA… - xdadnoda : RT @brachiosauroo: E ALLORA CONSEGNIAMO GLI USA NELLE MANI DI BRITNEY SPEARS E DI EMILY RATAJKOWSKI DAI È L'UNICA DECISIONE GIUSTA CHE I FA… - vabeneokay : RT @brachiosauroo: E ALLORA CONSEGNIAMO GLI USA NELLE MANI DI BRITNEY SPEARS E DI EMILY RATAJKOWSKI DAI È L'UNICA DECISIONE GIUSTA CHE I FA… - babypumpkinpie : RT @brachiosauroo: E ALLORA CONSEGNIAMO GLI USA NELLE MANI DI BRITNEY SPEARS E DI EMILY RATAJKOWSKI DAI È L'UNICA DECISIONE GIUSTA CHE I FA… - brachiosauroo : E ALLORA CONSEGNIAMO GLI USA NELLE MANI DI BRITNEY SPEARS E DI EMILY RATAJKOWSKI DAI È L'UNICA DECISIONE GIUSTA CHE… -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

A #noneladurso si apre il talk sul #GFVIP: dalle rivelazioni sul passato della Contessa De Blanck al coming out di Gabriel Garko. Un post condiviso da Live - Non è la d'Urso (@livenoneladurso) in data ...«Ho imparato che la mia immagine, il mio riflesso, non mi appartiene». Lo dice la modella Emily Ratajkowski e lo conferma Gabriel Garko col suo coming out evitato per anni. E per lui, come per tutti, ...