Calcio: Psg; ds Leonardo bacchetta Tuchel,"rispetti il club" (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Acque agitate al Psg dove il ds Leonardo ha pubblicamente bacchettato il tecnico Thomas Tuchel per aver criticato la campagna acquisti del club. "Non abbiamo apprezzato affatto. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Acque agitate aldove il dsha pubblicamenteto il tecnico Thomasper aver criticato la campagna acquisti del. "Non abbiamo apprezzato affatto. ...

sportface2016 : #Psg, #Leonardo attacca #Tuchel: 'Non abbiamo apprezzato le sue parole, rispetti il club' - ItaSportPress : Wenger rivela: 'Ricevuto proposte da Psg e United. Guardiola? Quando giocava mi chiese di poter venire all'Arsenal… - lockon_cc07 : RT @SportRepubblica: Francia, il Psg travolge 6-1 l'Angers: e Florenzi segna un gran gol - lockon_cc07 : RT @RaiSport: ?? Il #Psg ne fa 6 all'#Angers, super gol di #Florenzi Prima rete a Parigi per l'ex laterale della #Roma ?? - AntonioIanni12 : RT @RaiSport: ?? Il #Psg ne fa 6 all'#Angers, super gol di #Florenzi Prima rete a Parigi per l'ex laterale della #Roma ?? -