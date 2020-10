Calcio: Genoa, finora 17 giocatori e 5 dello staff positivi (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Per il Genoa il contagio da covid è stata una vera ecatombe in queste settimane. Alla spicciolata il covid ha raggiunto praticamente tutta la squadra. Dopo la notizia della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Per ilil contagio da covid è stata una vera ecatombe in queste settimane. Alla spicciolata il covid ha raggiunto praticamente tutta la squadra. Dopo la notizia della ...

SkySport : ULTIM'ORA GENOA Biraschi, Criscito e Males positivi al Covid-19 Questi i risultati dei test effettuati ieri… - SkySport : Genoa, altri 3 positivi al coronavirus: Criscito, Biraschi e Males. Sono 22 in tutto - pisto_gol : Nap-Gen 6:0 Il calcio del Napoli è spettacolare: 4 attaccanti e 2 centrocampisti di qualità. Segna 6 gol, si esalta… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Genoa, altri tre giocatori positivi. In totale sono 22 tra calciatori e staff - AnsaLiguria : Calcio: Genoa, finora 17 giocatori e 5 dello staff positivi. Tutti sono in isolamento #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Genoa Covid: altri tre casi positivi al Genoa Agenzia ANSA Calciomercato, clamorosa idea per Balotelli | Possibile ritorno in Inghilterra

Covid e calcio, positivi altri tre giocatori del Genoa

La situazione del Genoa peggiora ogni giorno. Dopo i tre positivi di venerdì se ne aggiungono altri dopo i risultati degli ultimi tamponi: sono Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males.

