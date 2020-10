Biden | io dem ma presidente di tutti

(Di sabato 3 ottobre 2020) WASHINGTON, 03 OTT - "Sto correndo come democratico ma sarò unamericano. Che abbiate votato per me o contro di me io vi rappresenterò": lo ha twittato il candidato democratico alla Casa ...

(ANSA) – WASHINGTON, 03 OTT – La campagna di Donald Trump non sospenderà gli spot negativi su Joe Biden, come ha invece fatto lo staff del candidato dem con il rivale dopo la notizia della sua ...