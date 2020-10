Atti osceni a Parma: 29enne scende dall’auto con i pantaloni abbassati e molesta le ragazze (Di sabato 3 ottobre 2020) Gli agenti hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari un 29enne a Parma. L’accusa: reati di tentata violenza privata, Atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minorenne. Tutti commessi tra giugno e settembre di quest’anno. La Polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare del gip, Nel luglio scorso, la Squadra Mobile di Parma ha raccolto la denuncia di una giovane. Mentre era in bicicletta percorrendo una strada della prima periferia della città, una vettura l’ha affiancata a bassissima velocità.. L’auto si è poi fermata poche decine di metri più avanti. Parma, la ragazza si è salvata urlando Il conducente ha aperto la porta del veicolo e – con i genitali fuori dai pantaloni – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Gli agenti hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari un. L’accusa: reati di tentata violenza privata,in luogo pubblico e corruzione di minorenne. Tutti commessi tra giugno e settembre di quest’anno. La Polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare del gip, Nel luglio scorso, la Squadra Mobile diha raccolto la denuncia di una giovane. Mentre era in bicicletta percorrendo una strada della prima periferia della città, una vettura l’ha affiancata a bassissima velocità.. L’auto si è poi fermata poche decine di metri più avanti., la ragazza si è salvata urlando Il conducente ha aperto la porta del veicolo e – con i genitali fuori dai– ...

