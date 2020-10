Antonio Zequila torna all’attacco: “Antonella Elia è inutile e inquietante” (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Zequila torna all’attacco nei confronti di Antonella Elia. L’uomo ha speso delle bruttissime parole verso la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Antonella Elia e Antonio Zequila non sono mai andati particolarmente d’accordo, già da quando hanno convissuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ci sono stati numerosi scontri e gli attacchi sono … L'articolo Antonio Zequila torna all’attacco: “Antonella Elia è inutile e inquietante” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020)all’attacco nei confronti di Antonella. L’uomo ha speso delle bruttissime parole verso la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Antonellanon sono mai andati particolarmente d’accordo, già da quando hanno convissuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ci sono stati numerosi scontri e gli attacchi sono … L'articoloall’attacco: “Antonellae inquietante” proviene da www.meteoweek.com.

Notiziedi_it : Intervista esclusiva ad Antonio Zequila: “Ares Gate? Non esiste nessuna setta. Tarallo si è sempre comportato bene” - SuperGuidaTV : Intervista esclusiva ad Antonio Zequila: “Ares Gate? Non esiste nessuna setta. Tarallo si è sempre comportato bene”… - GVibes__ : Elisabetta sei simpatica come Antonio Zequila #GFVIP - Marti__Ml : RT @AtlantisProm: Aspetto solo il momento in cui EliGreg verrà eliminata da Massimiliano ottenendo solo l'8% dei voti che Antonio Zequila s… - AtlantisProm : Aspetto solo il momento in cui EliGreg verrà eliminata da Massimiliano ottenendo solo l'8% dei voti che Antonio Zequila spostati #GFVIP -