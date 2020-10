Alluvione a Limone Piemonte, crolla una casa: che tragedia! – FOTO (Di sabato 3 ottobre 2020) Terribile Alluvione a Limone Piemonte. Il torrente è esondato allagando la città, moltissimi i danni in Piemonte a causa del maltempo: crolla anche una casa Una violentissima Alluvione, sabato 2… Questo articolo Alluvione a Limone Piemonte, crolla una casa: che tragedia! – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 ottobre 2020) Terribile. Il torrente è esondato allagando la città, moltissimi i danni ina causa del maltempo:anche unaUna violentissima, sabato 2… Questo articolouna: cheè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

TgrPiemonte : Alluvione tra Piemonte e Francia. Colpita Limone e la Val Vermenagna. La statale 20 interrotta, il paese isolato. C… - GFucci58 : RT @fanpage: #Maltempo, una situazione drammatica a Limone Piemonte, una casa è crollata, strade come fiumi in piena - lana_carlotta : RT @fanpage: #Maltempo, una situazione drammatica a Limone Piemonte, una casa è crollata, strade come fiumi in piena - anastasiamadam : RT @TgrPiemonte: Alluvione tra Piemonte e Francia. Colpita Limone e la Val Vermenagna. La statale 20 interrotta, il paese isolato. Ci sareb… - Simonet69004236 : RT @fanpage: #Maltempo, una situazione drammatica a Limone Piemonte, una casa è crollata, strade come fiumi in piena -