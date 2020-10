Allarme maltempo, un disperso al confine con la Francia: Liguria e Piemonte sott’acqua. A Venezia primo test col Mose – Video (Di sabato 3 ottobre 2020) Pioggia e forte vento hanno colpito nella scorsa notte hanno colpito il nord Italia provocando danni e disagi. Al confine con la Francia i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone rimaste intrappolate nel Tunnel del Tenda. Il fratello di una di queste è ancora di disperso, mentre si registrano altri 12 dispersi nel sud-est della Francia, nella regione di Nizza. I primi sono stati visti da testimoni mentre venivano «portati via dalle acque». Oltre 700 i pompieri mobilitati nella zona, mentre gli elicotteri possono levarsi in volo solo quando il maltempo concede delle brevi tregue. Liguria A Ventimiglia il fiume Roya è esondato, allagando diverse strade. Un autobus è rimasto bloccato e molti locali sono stati allagati. ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Pioggia e forte vento hanno colpito nella scorsa notte hanno colpito il nord Italia provocando danni e disagi. Alcon lai vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone rimaste intrappolate nel Tunnel del Tenda. Il fratello di una di queste è ancora di, mentre si registrano altri 12 dispersi nel sud-est della, nella regione di Nizza. I primi sono stati visti daimoni mentre venivano «portati via dalle acque». Oltre 700 i pompieri mobilitati nella zona, mentre gli elicotteri possono levarsi in volo solo quando ilconcede delle brevi tregue.A Ventimiglia il fiume Roya è esondato, allagando diverse strade. Un autobus è rimasto bloccato e molti locali sono stati allagati. ...

