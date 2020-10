Airola | imprenditore dona 1400 mascherine | andranno alle scuole

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Comune diha ricevuto in donoda un’azienda del territorio. L’-benefattore è Giuseppe Oropallo, titolare della Oroil Carburanti, che, nella giornata di ieri, si è recato presso la Casa comunale per fare materiale consegna al Primo Cittadino Michele Napoletano dei particolari dispositivi. Leverranno distribuite, a partire dalla giornata di lunedi, ai piccoli della Infanzia, della Primaria e delle Medie. “Ringraziamo questo nuovoche ha mostrato sensibilità rispetto alla particolare problematica. Accogliamo con piacere e profonda riconoscenza un gesto che certifica come, ancora una volta, il ...