Traffico Roma del 02-10-2020 ore 18:30 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo chiude per Traffico intenso tra Pisana Aurelia in carreggiata interna ancora sul raccordo Ci vuole sempre per Traffico molto intenso è ancora in carreggiata interna tra Cassia bis Flaminia e Salaria in direzione quindi Nomentana e successivamente tra la Nomentana e il bivio per la Roma L’Aquila restiamo sul Raccordo Anulare parliamo della carreggiata esterna dove permangono code a tratti a partire dallo svincolo Pontinia fino all’uscita Romania sulla Pontina attenzione code per incidente tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione di Latina decisamente trafficata la tangenziale ci sono cose in direzione di San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria e tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo chiude perintenso tra Pisana Aurelia in carreggiata interna ancora sul raccordo Ci vuole sempre permolto intenso è ancora in carreggiata interna tra Cassia bis Flaminia e Salaria in direzione quindi Nomentana e successivamente tra la Nomentana e il bivio per laL’Aquila restiamo sul Raccordo Anulare parliamo della carreggiata esterna dove permangono code a tratti a partire dallo svincolo Pontinia fino all’uscitania sulla Pontina attenzione code per incidente tra Castelno e Pomezia Nord in direzione di Latina decisamente trafficata la tangenziale ci sono cose in direzione di San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria e tra ...

matteosalvinimi : ... Genova a Roma (con partenza alle 4 del mattino) di quattro detenuti per reati quali truffa, omicidio, lesioni,… - Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est ?? ??code a tratti tra Viale Scalo San Lorenzo e Viale Castrense > San Giovanni #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Lungotevere in Augusta rallentamenti tra Via dell'Ara Pacis e Ponte Regina Margherita #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 02-10-2020 ore 10:00 RomaDailyNews Chiuse per 10 giorni le rampe dello svincolo di Bussi-Popoli dell'autostrada A25

In particolare, dalle ore 7 di lunedì 5 ottobre, alle ore 20 di giovedì 15, sarà disposta la chiusura delle rampe di entrata in autostrada A25, tanto per il traffico diretto ve ...

Calabria. Tirocinanti, Il 9 ottobre incontro a Roma con il ministro Provenzano

"Se non dovesse concretizzarsi l’incontro a Roma, annunciamo altre mobilitazioni" “Oggi importantissima manifestazione dei tirocinanti calabresi (ex mobilità in deroga) a Lamezia Terme. In centinaia d ...

In particolare, dalle ore 7 di lunedì 5 ottobre, alle ore 20 di giovedì 15, sarà disposta la chiusura delle rampe di entrata in autostrada A25, tanto per il traffico diretto ve ..."Se non dovesse concretizzarsi l’incontro a Roma, annunciamo altre mobilitazioni" “Oggi importantissima manifestazione dei tirocinanti calabresi (ex mobilità in deroga) a Lamezia Terme. In centinaia d ...