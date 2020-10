Traffico Roma del 02-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato sulla via Cassia tra il raccordo anulare via di Grottarossa verso il centro a causa di un incidente è stata chiusa temporaneamente via Flaminia all’altezza di piazzale di Ponte Milviorallentato sulla via Prenestina tra via di Tor Sapienza Viale Palmiro Togliatti verso il centro a Don Bosco di nuovo percorribile via Flavio Stilicone la strada era stata precedentemente chiusa tra via Marco Fulvio Nobiliore e via Calpurnio Fiamma Per consentire lavori urgenti sulla tangenziale est e si rallenta tra l’uscita Tiburtina Portonaccio è l’uscita per laL’Aquila verso San Giovanni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona ...