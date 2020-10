The 100, qual è lo status della serie prequel? Ecco gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ora che The 100 è giunto a conclusione, i fan dello show attendono di vedere la serie prequel... Ma si farà? Scopriamolo insieme. La serie tv The 100 in onda su The CW è giunta al termine dopo sette stagioni, ma nei mesi scorsi era stata avanzata l'ipotesi di una serie prequel già in lavorazione da parte del creatore e showrunner dello show, Jason Rothenberg. Ma quali sono le ultime novità al riguardo? Potenzialmente intitolato The 100: Second Dawn, lo sviluppo del prequel della serie tratta dai libri di Kass Morgan era stato annunciato lo scorso febbraio, assieme alle prime informazioni relative al casting e alla trama. Si tratterebbe infatti di una storia ambientata subito dopo l'apocalisse nucleare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ora che The 100 è giunto a conclusione, i fan dello show attendono di vedere la... Ma si farà? Scopriamolo insieme. Latv The 100 in onda su The CW è giunta al termine dopo sette stagioni, ma nei mesi scorsi era stata avanzata l'ipotesi di unagià in lavorazione da parte del creatore e showrunner dello show, Jason Rothenberg. Mai sono le ultime novità al riguardo? Potenzialmente intitolato The 100: Second Dawn, lo sviluppo deltratta dai libri di Kass Morgan era stato annunciato lo scorso febbraio, assieme alle prime informazioni relative al casting e alla trama. Si tratterebbe infatti di una storia ambientata subito dopo l'apocalisse nucleare ...

