SHOMURODOV, L'UZBEKO DEL GENOA CON LA FOTO DI MOURINHO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Se la vita sceglie il confine tra l'Uzbekistan e l'Afghanistan come posto per farti venire al mondo, forse ha altri progetti per te. Almeno non quello di farti diventare un calciatore della Serie A italiana. Eldor SHOMURODOV ha invece capovolto il destino e giocherà con il GENOA, che ha sborsato circa 7.5 milioni per averlo. Una cifra, in periodo di Covid-19, di tutto rispetto. E' di Jarkurgan, una regione dove c'è chi davvero fa la fame e dove il popolo può solo lavorare nelle raffinerie di petrolio per far arricchire gli altri. E il calcio? Ci manca poco che si giochi sulle pietre, se sei bravo però ti notano. Eldor lo era. Lo prese il Mashal Muborak, poi il Bunyodkor che voleva rivincere lo scudetto dopo gli anni d'oro trascorsi con cinque titoli tra il 2008 e il 2013.

