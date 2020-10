“Scent of a woman” | quel vanto di riconoscere una donna dal profumo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Trailer Ufficiale italiano di Scent of a woman – Video YouTube“di“, è la scia inseguita dal regista Martin Brest nel 1992 per il suo remake intitolato “Scent o a woman“. Ispirato dalla pellicola di Dino Risi, con Vittorio Gassman protagonista, e come l’originale, porta con se un certo struggimento oltre la risata. La commedia all’italiana vista da Dino Risi, con i suoi temi a dar voce ai disperati e disillusi. Vittorio Gassman, su la cui interpretazione poggia tutto il film, illumina Al Pacino protagonista della versione americana. Lui diventa, senza il disgusto della copia, il degno rifacimento dil’uomo. Corroso nell’animo, costretto ad indossare una maschera di cinismo. Un’apparente protezione, una reazione alla frustrazione per ...