Roma, Smalling non si sblocca: i giallorossi pensano a Izzo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fumata grigia, quasi nera. Si sta per concludere un colpo di scena inaspettato la lunga telenovela che per 7 mesi ha coinvolto Roma e Manchester United per Chris Smalling . Oggi doveva essere il ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fumata grigia, quasi nera. Si sta per concludere un colpo di scena inaspettato la lunga telenovela che per 7 mesi ha coinvoltoe Manchester United per Chris. Oggi doveva essere il ...

DiMarzio : #Roma-#ManchesterUnited, non solo #Smalling: si tratta anche per Diogo #Dalot - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, incontro in corso con l'intermediario dell'operazione-#Smalling - Solano_56 : Non solo #Smalling, la #Roma spinge per #Dalot: contatto con l'agente Gonçalves tre giorni fa. I giallorossi lo v… - infoitsport : Colpo doppio: Mayoral oggi alla Roma e Smalling è ad un passo - infoitsport : Mercato Roma, manca ancora l'accordo per Smalling. Si complica Perotti (FOTO/VIDEO) - LIVE -