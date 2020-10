Roland Garros 2020: quinto set fatale per Wawrinka, Gaston compie l’impresa e vola agli ottavi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Impresa di Hugo Gaston, che supera in cinque set Stan Wawrinka ed approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Nonostante i favori della vigilia pendessero completamente dalla parte della sedicesima testa di serie, il tennista transalpino è entrato in campo con il giusto atteggiamento ed alla distanza ha portato a casa il match con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0 dopo ben tre ore e quattordici minuti. Prestazione indimenticabile per il numero 239 del mondo – che grazie a questo risultato guadagnerà all’incirca cento posizioni -, bravo a non abbattersi dopo aver perso il primo set, ma soprattutto bravo a reagire al 6-4 subito nel quarto parziale con un clamoroso bagel rifilato al suo avversario nella frazione decisiva. Al prossimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Impresa di Hugo, che supera in cinque set Staned approdadi finale del. Nonostante i favori della vigilia pendessero completamente dalla parte della sedicesima testa di serie, il tennista transalpino è entrato in campo con il giusto atteggiamento ed alla distanza ha portato a casa il match con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0 dopo ben tre ore e quattordici minuti. Prestazione indimenticabile per il numero 239 del mondo – che grazie a questo risultato guadagnerà all’incirca cento posizioni -, bravo a non abbattersi dopo aver perso il primo set, ma soprattutto bravo a reagire al 6-4 subito nel quarto parziale con un clamoroso bagel rifilato al suo avversario nella frazione decisiva. Al prossimo ...

