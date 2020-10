Non solo Genoa: Zielinsky e un membro dello staff del Napoli sono positivi al Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Il centrocampista Piotr Zielinski e un membro dello staff del Napoli-sono risultati positivi al Coronavirus. Il membro dello staff è Giandomenico Costi, collaboratore del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La società ha comunicato la notizia all’esito del risultato dei tamponi eseguiti il primo ottobre. Zielinski si trova adesso in isolamento domiciliare ed è il primo calciatore partenopeo positivo al Covid-19 dopo la partita contro il Genoa, club in cui è esploso un focolaio. Il calciatore domenica 27 settembre ha giocato 72 minuti contro i liguri segnando anche un gol, poi è stato sostituito da ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Il centrocampista Piotr Zielinski e undelrisultatial. Ilè Giandomenico Costi, collaboratore del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La società ha comunicato la notizia all’esito del risultato dei tamponi eseguiti il primo ottobre. Zielinski si trova adesso in isolamento domiciliare ed è il primo calciatore partenopeo positivo al Covid-19 dopo la partita contro il, club in cui è esploso un focolaio. Il calciatore domenica 27 settembre ha giocato 72 minuti contro i liguri segnando anche un gol, poi è stato sostituito da ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Mugello, castagne e non solo per un weekend ricco di eventi LA NAZIONE Appello al voto Giovani Democratici

Il nostro candidato può vantare di una squadra forte con volti nuovi accompagnati dall’esperienza degli altri, con uno sguardo di attenzione rivolto ai giovani, cui noi daremo voce per tutto il corso ...

Tra Honda e Formula 1 è di nuovo rottura. E ora?

La settimana che conduce al I Großer Preis der Eifel (Nürburgring, 11 ottobre 2020) è improvvisamente scossa da un autentico terremoto sportivo: Honda, a fine 2021, lascerà la Formula 1. Uno scenario ...

