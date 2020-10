Mirko Toller non ce l’ha fatta | morto a 17 anni il ragazzo apparso in diversi spot di beneficenza con Checco Zalone

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Una terribile notizia rattrista quella che dovrebbe essere la giornata più felice dell’anno: proprio mentre si festeggiano i nonni e si celebra la giornata mondiale del sorriso, ecco arrivare una doccia gelida. E’Miro: forse, il nome non dice molto, ma in tantissimi, guardando le sue foto, si ricorderanno deglidicon. E’ stato proprio il comico italiano ad annunciare la notizia: “ciao grande. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno“.all’età di 17, era affetto dalla Sma, artofria articolare spinale., che si era ...

L'abbiamo visto nello spot per le Famiglie Sma con Checco Zalone, Mirko Toller il ragazzino malato di atrofia muscolare spinale, ...In Italia colpisce un neonato su diecimila. La patologia provoca debolezza e atrofia muscolare progressiva, in particolare degli arti inferiori e respiratoria ...