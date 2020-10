Migranti, Fico: “Va cancellata la legge Bossi-Fini, non è al passo coi tempi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Sono quasi due decenni che la legge Bossi-Fini è in vigore e nel frattempo il mondo è cambiato, come sono cambiate le dinamiche dell’immigrazione. Di conseguenza anche le leggi devono cambiare, perché le leggi devono essere al passo con i tempi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico al termine dell’incontro a Montecitorio con il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. “È molto significativo aver incontrato il sindaco di Lampedusa – ha continuato Fico – perché proprio in questa legislatura il Parlamento ha approvato la legge che istituisce il Giorno della Memoria per le vittime della strage del 3 ottobre 2013”, che costò la vita a 368 persone. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Sono quasi due decenni che laè in vigore e nel frattempo il mondo è cambiato, come sono cambiate le dinamiche dell’immigrazione. Di conseguenza anche le leggi devono cambiare, perché le leggi devono essere alcon i tempi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Robertoal termine dell’incontro a Montecitorio con il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. “È molto significativo aver incontrato il sindaco di Lampedusa – ha continuato– perché proprio in questa legislatura il Parlamento ha approvato lache istituisce il Giorno della Memoria per le vittime della strage del 3 ottobre 2013”, che costò la vita a 368 persone. ...

