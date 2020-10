Maltempo, oggi forti temporali in Piemonte: allerta per Verbano, Biellese e Canavese (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una giornata di forte Maltempo attende il Piemonte, con piogge diffuse, localmente forti o molto forti su Verbano, Biellese e Canavese: lo rende noto Arpa regionale. “Anche le zone sudoccidentali e appenniniche vedranno fenomeni intensi, più a carattere temporalesco. Le precipitazioni continueranno anche nella mattinata di sabato, per esaurirsi nel pomeriggio. I fenomeni saranno accompagnati da un deciso rinforzo dei venti da sud. Sono attesi allagamenti diffusi, frane superficiali e incremento dei corsi d’acqua minori“. “Gli effetti al suolo tenderanno ad estendersi e interessare anche i corsi d’acqua principali nella giornata di sabato“. Le piogge più intense finora sono state registrate nell’Alessandrino, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una giornata di forteattende il, con piogge diffuse, localmenteo moltosu: lo rende noto Arpa regionale. “Anche le zone sudoccidentali e appenniniche vedranno fenomeni intensi, più a carattere temporalesco. Le precipitazioni continueranno anche nella mattinata di sabato, per esaurirsi nel pomeriggio. I fenomeni saranno accompagnati da un deciso rinforzo dei venti da sud. Sono attesi allagamenti diffusi, frane superficiali e incremento dei corsi d’acqua minori“. “Gli effetti al suolo tenderanno ad estendersi e interessare anche i corsi d’acqua principali nella giornata di sabato“. Le piogge più intense finora sono state registrate nell’Alessandrino, ...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di #maltempo, #nubifragi e burrasche vento. Oggi sarà colpito il Nord, sabato anche il C… - fanpage : Allerta #meteo per oggi, venerdì #2ottobre - cappelIaiomatto : In arrivo una nuova ondata di #maltempo, #nubifragi e burrasche vento. Oggi sarà colpito il Nord, sabato anche il C… - SettenewsWeb : Lo ha annunciato ieri, giovedì 1 ottobre, l’Arpa Lombardia: una perturbazione sta arrivando dalla Francia, scesa da… - meteoredit : #2ottobre I dettagli sul #maltempo con le previsioni per oggi e prossimi giorni. #meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo oggi Maltempo, oggi allerta in tutto il nord Italia askanews Maltempo, allerta meteo per pioggia e forte vento. Le previsioni

Fine settimana all'insegna del brutto tempo nel lecchese. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta meteo per pioggia e vento ...

Meteo Novara: variabile giovedì, forte maltempo venerdì, temporali sabato

Meteo Novara. Aggiornamento previsioni meteo Novara, giovedì, 1 ottobre: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti ...

Fine settimana all'insegna del brutto tempo nel lecchese. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta meteo per pioggia e vento ...Meteo Novara. Aggiornamento previsioni meteo Novara, giovedì, 1 ottobre: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti ...