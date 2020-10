In Campania pochi tamponi, eppure De Luca li vieta privatamente (ma ci sono i laboratori obiettori) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso maggio il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha aperto alla possibilità di effettuare tamponi Covid anche nei laboratori privati, ma solo per i dipendenti delle aziende che avessero stipulato apposita convenzione. Non per i privati, neppure a pagamento. Una procedura diversa da quella adottata dalla maggior parte delle regioni italiane. In realtà, come si evince dall’articolo di Repubblica che abbiamo ripreso qualche giorno fa, nella prassi accade che anche in Campania ci sono alcuni laboratori che contravvengono alla prescrizione del governatore sceriffo e il tampone, anche ai privati, lo fanno eccome. Abbiamo deciso di accertarcene di persona contattando telefonicamente 13 dei 25 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso maggio il presidente della RegioneVincenzo Deha aperto alla possibilità di effettuareCovid anche neiprivati, ma solo per i dipendenti delle aziende che avessero stipulato apposita convenzione. Non per i privati, na pagamento. Una procedura diversa da quella adottata dalla maggior parte delle regioni italiane. In realtà, come si evince dall’articolo di Repubblica che abbiamo ripreso qualche giorno fa, nella prassi accade che anche incialcuniche contravvengono alla prescrizione del governatore sceriffo e il tampone, anche ai privati, lo fanno eccome. Abbiamo deciso di accertarcene di persona contattando telefonicamente 13 dei 25 ...

fattoquotidiano : POCHI GIORNI DI AUTONOMIA Mancano almeno 3mila anestesisti e rianimatori: “Con una seconda ondata sarebbe una débâc… - napolista : In Campania pochi tamponi, eppure De Luca li vieta privatamente (ma ci sono i laboratori obiettori) I campani vitt… - MaxsoMagazine : #DeLuca si prende i meriti per i pochi contagi in Campania prima dell'estate e dice che il boom di contagi delle ul… - LuigiDonfrance1 : RT @graziosafuriosa: Lazio come la Campania: torna l'obbligo di mascherine all'aperto? - ISgrull : @NandoPiscopo1 @mr9_88 Siamo sempre lì, a Febbraio Marzo in T.I. non entravi a meno che non eri in fin di vita. Ora… -