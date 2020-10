I club potranno dire no ai giocatori in nazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Fifa ferma i giocatori dal partire per le nazionali. La Federcalcio mondiale ha infatti rilasciato una circolare che aggiorna il protocollo anti-Covid per i match internazionali, dando ai club la possibilità di non mandare i giocatori in nazionale. Al centro della decisione della Fifa, in particolar modo, gli spostamenti dei calciatori tra le varie … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Fifa ferma idal partire per le nazionali. La Federcalcio mondiale ha infatti rilasciato una circolare che aggiorna il protocollo anti-Covid per i match internazionali, dando aila possibilità di non mandare iin. Al centro della decisione della Fifa, in particolar modo, gli spostamenti dei calciatori tra le varie … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

