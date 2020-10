Gabriel Garko dopo il coming out racconta delle sue relazioni a Verissimo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko, il 3 ottobre 2020, a patire dalle ore 16:00 circa sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Nonostante questo però, trattandosi di una registrazione, vari siti hanno riportato alcuni stralci della lunga intervista. L’attore, come ben sappiamo, ha detto di essere omosessuale e di aver finto varie relazioni eterosessuali nel corso della sua vita, durante una puntata del Grande Fratello Vip 5. Domani, invece, approderà nello studio di Verissimo per raccontarsi ancora più nel profondo e far conoscere il vero se stesso al pubblico che per anni ha visto solo il personaggio televisivo. Come riporta anche il sito Isa e Chia, quindi, nel corso della chiacchierata ha rivelato che ha dovuto tenere tutto segreto per non rovinarsi la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020), il 3 ottobre 2020, a patire dalle ore 16:00 circa sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di. Nonostante questo però, trattandosi di una registrazione, vari siti hanno riportato alcuni stralci della lunga intervista. L’attore, come ben sappiamo, ha detto di essere omosessuale e di aver finto varieeterosessuali nel corso della sua vita, durante una puntata del Grande Fratello Vip 5. Domani, invece, approderà nello studio diperrsi ancora più nel profondo e far conoscere il vero se stesso al pubblico che per anni ha visto solo il personaggio televisivo. Come riporta anche il sito Isa e Chia, quindi, nel corso della chiacchierata ha rivelato che ha dovuto tenere tutto segreto per non rovinarsi la ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - GalantoMassimo : Carlo Conti in collegamento a #lavitaindiretta per lanciare la puntata di Tale e quale show di stasera. In studio M… - veneziaradiotv : Gabriel Garko svela tutti i suoi segreti a “Verissimo” -