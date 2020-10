Franceschini invoca una norma per Airbnb | “Basta imprenditori mascherati”

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) FIRENZE – “Il turismo in Italia tornerà imponente e impetuoso, così come lo era lo scorso gennaio”, prima che il covid stravolgesse il globo. Per questo “stiamo lavorando su una norma che riporti gli Airbnb nella logica in cui sono nati, cioè ospitare le persone in casa, offrire un’esperienza del vivere in una casa”. Lo ribadisce il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, a margine della conferenza stampa convocata a Firenze sulle celebrazioni dell’anno dantesco.