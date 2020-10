“Fidanzato con Riccardo”. Gabriel Garko, arriva la confessione: “Costretti a nasconderci” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a Silvia Toffanin. Il tutto sarà mandato in onda domani, sabato 3 ottobre, nella puntata di ‘Verissimo’ ma sono già uscite fuori alcune anticipazioni come succede ogni settimana. Dopo aver fatto coming out al ‘Grande Fratello Vip’, l’attore ha confessato di aver avuto una lunga storia d’amore con un uomo. Ma questo partner è stato tenuto nascosto, infatti nessuno sapeva di questa love story, nemmeno gli amici. Gabriel ha rivelato il suo nome ed ha anche fornito ulteriori dettagli su questo suo rapporto intimo: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a Silvia Toffanin. Il tutto sarà mandato in onda domani, sabato 3 ottobre, nella puntata di ‘Verissimo’ ma sono già uscite fuori alcune anticipazioni come succede ogni settimana. Dopo aver fatto coming out al ‘Grande Fratello Vip’, l’attore ha confessato di aver avuto una lunga storia d’amore con un uomo. Ma questo partner è stato tenuto nascosto, infatti nessuno sapeva di questa love story, nemmeno gli amici.ha rivelato il suo nome ed ha anche fornito ulteriori dettagli su questo suo rapporto intimo: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e ...

bilancia_13 : @Ozgur_Ezgi79 Ah vero Serkiolo e' fidanzato con la Nilperi avevo dimenticato - hbpmar13 : Raga ma se la mattina non ricevete quella cosa dal vostro fidanzato inutile che vi incazzate con me. Una camomilla e passa tutto, fidatevi - SiMaxVi : Capisco sia un suo intercalare, ma Dayane Mello finisce ogni frase con CAPISCI? Ma lei lo ha capito che Oppini è fi… - GreysLife1 : “Adua la ragazza copertina che fa da copertura per i gay del mondo dello spettacolo” ... dai finiamola con queste s… - missbuonanotte : Ma la colpa secondo voi è di una donna (Dayane) single che ci prova con uno fidanzato o di un uomo (Oppini) fidanza… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fidanzato con L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia