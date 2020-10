Falsi ricoveri: indagato anche funzionario Asp Catanzaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Catanzaro, 02 OTT - Il presidente della commissione aziendale per l'accreditamento sanitario dell'Asp di Catanzaro, Domenico De Fazio, di 65 anni, è indagato per rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020), 02 OTT - Il presidente della commissione aziendale per l'accreditamento sanitario dell'Asp di, Domenico De Fazio, di 65 anni, èper rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito ...

GDF : #GDF #Catanzaro Percepiti tra il 2013 e il 2019 rimborsi dal Servizio Sanitario Regionale per 10,5 milioni anche a… - Nicola23453287 : RT @Davide38296157: Falsi ricoveri in terapia intensiva, scoperta truffa da 10 milioni - AnsaCalabria : Falsi ricoveri: indagato anche funzionario Asp Catanzaro. Avrebbe omesso controlli su clinica consentendo truffa da… - AnsaCalabria : Falsi ricoveri terapia intensiva,scoperta truffa da 10,5 mln. Indagine Guardia di finanza in clinica Catanzaro, seq… - Giorgio06990736 : RT @Davide38296157: Falsi ricoveri in terapia intensiva, scoperta truffa da 10 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi ricoveri Falsi ricoveri in terapia intensiva: scoperta una truffa da oltre 10 milioni di euro L'Unione Sarda.it "Falso invalido con doppia vita: ha truffato Asl e Comune": condannato

Firenze, 2 ottobre 2020 - "Ha truffato il Comune di Firenze ma anche la Società della Salute, percependo indebitamente migliaia di euro. Aveva una doppia vita: era un falso invalido". E scatta la cond ...

Falsi ricoveri: indagato anche funzionario Asp Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 02 OTT - Il presidente della commissione aziendale per l'accreditamento sanitario dell'Asp di Catanzaro, Domenico De Fazio, di ...

Firenze, 2 ottobre 2020 - "Ha truffato il Comune di Firenze ma anche la Società della Salute, percependo indebitamente migliaia di euro. Aveva una doppia vita: era un falso invalido". E scatta la cond ...(ANSA) - CATANZARO, 02 OTT - Il presidente della commissione aziendale per l'accreditamento sanitario dell'Asp di Catanzaro, Domenico De Fazio, di ...