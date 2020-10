Elementi arredo rustici a costo zero | inventa nuove cose dal legno vecchio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In soffitta o in garage avete trovato delle vecchie assi di, ancora in buon stato? Le potrete utilizzare per creare dei complementi didallo stile rustico. Ecco, di seguito, qualche idea meravigliosa a cui potrete ispirarvi. 1.Vassoio con manici di ferro Un pezzo didi forma rettangolare non molto grande, è perfetto per poter essere trasformato in un vassoio. Ai due lati più corti, fissare con della colla per ildue bastoni e avvitare sopra ognuno un manico di ferro. Fonte immagine 2.Tavolino per il soggiorno Diverse assi didi recupero, ancorate tra di loro con delle viti, sono un materiale molto interessante con cui poter realizzare un tavolino da mettere nel vostro soggiorno. Alla base del tavolino per poterlo sollevare da terra, potrete avvitarci delle ...