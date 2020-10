Ecco il salario minimo più alto al mondo: i maxi stipendi degli svizzeri (Di venerdì 2 ottobre 2020) A partire dal prossimo 17 ottobre qualsiasi lavoratore del Cantone di Ginevra in Svizzera non prenderà meno di 4.086 franchi svizzeri, corrispondenti a 3800 euro al mese di stipendio. Si tratterà del salario minimo più alto del mondo, di circa 21 euro l’ora. In Svizzera il salario minimo più alto al mondo: il costo della vita Una soluzione presa dal governo locale per permettere ai cittadini elvetici di poter vivere con un adeguato tenore nella terza città al mondo per costo della vita. La misura era contenuta all’interno del referendum che ha portato tutta la Svizzera al voto domenica scorso su diversi temi. Tra i diversi ambiti, questa proposta avanzata ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) A partire dal prossimo 17 ottobre qualsiasi lavoratore del Cantone di Ginevra in Svizzera non prenderà meno di 4.086 franchi, corrispondenti a 3800 euro al mese dio. Si tratterà delpiùdel, di circa 21 euro l’ora. In Svizzera ilpiùal: il costo della vita Una soluzione presa dal governo locale per permettere ai cittadini elvetici di poter vivere con un adeguato tenore nella terza città alper costo della vita. La misura era contenuta all’interno del referendum che ha portato tutta la Svizzera al voto domenica scorso su diversi temi. Tra i diversi ambiti, questa proposta avanzata ...

Sabina1956 : RT @MotisiAntonino: Fisco, salario minimo e taglio agli stipendi dei parlamentari. Le nuove parole guerriere M5S. Dopo il conclave i Cinque… - MotisiAntonino : Fisco, salario minimo e taglio agli stipendi dei parlamentari. Le nuove parole guerriere M5S. Dopo il conclave i Ci… - infoitinterno : Ex Ilva, «Salario, amianto e incentivi, ecco le nostre richieste - SAM_VXXVI : Ecco uno show per te… Un salario minimo da 3800euro. Farmaci ormonali gratuiti in Italia. E poi unire l'utile al...… - gio551 : Salario minimo di quasi 4.000 euro al mese per i lavoratori: ecco dove -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco salario Ex Ilva, «Salario, amianto e incentivi, ecco le nostre richieste TarantoBuonaSera.it Ex Ilva, «Salario, amianto e incentivi, ecco le nostre richieste

Gli ultimi due anni hanno prodotto risultati ca­tastrofici con riferimento sia alla situazione dei lavoratori che allo stato degli impianti. Lo Stato sembra brancolare nel buio mentre do­vremo attende ...

Salario minimo di quasi 4.000 euro al mese per i lavoratori: ecco dove

Un salario minimo di quasi 4.000 euro lordi al mese per i lavoratori: succede a Ginevra, in Svizzera, ed è stato deciso con un referendum.

Gli ultimi due anni hanno prodotto risultati ca­tastrofici con riferimento sia alla situazione dei lavoratori che allo stato degli impianti. Lo Stato sembra brancolare nel buio mentre do­vremo attende ...Un salario minimo di quasi 4.000 euro lordi al mese per i lavoratori: succede a Ginevra, in Svizzera, ed è stato deciso con un referendum.