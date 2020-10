"Ecco cosa si trova nei più comuni vaccini". Striscia la Notizia, un servizio inquietante: adesso come si fa? (Di venerdì 2 ottobre 2020) A Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 1 ottobre, si indaga anche sui chiacchieratissimi vaccini. In questo caso il coronavirus non c'entra, si tratta dei vaccini più comuni. Ad occuparsi della vicenda, al tg satirico ideato da Antonio Ricci, è l'inviata Rajae Bezzaz, la quale ha scoperto, come spiega il lancio del servizio, "che tra gli eccipienti più comuni in alcuni vaccini ci può essere la gelatina di maiale". E insomma, l'inviata di Canale 5 si chiede come potrebbero prendere questa Notizia alcune categorie di persone, quali ebrei, musulmani e vegani. Tutti loro, infatti, non possono o non vogliono avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ala, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 1 ottobre, si indaga anche sui chiacchieratissimi. In questo caso il coronavirus non c'entra, si tratta dei. Ad occuparsi della vicenda, al tg satirico ideato da Antonio Ricci, è l'inviata Rajae Bezzaz, la quale ha scoperto,spiega il lancio del, "che tra gli eccipientiin alcunici può essere la gelatina di maiale". E insomma, l'inviata di Canale 5 si chiedepotrebbero prendere questaalcune categorie di persone, quali ebrei, musulmani e vegani. Tutti loro, infatti, non possono o non vogliono avere ...

Mov5Stelle : In questi giorni, in tanti ne parlano. Ma chi davvero sa COS’È IL MES? Ecco spiegato cosa si intende quando si pa… - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - Capezzone : Su @atlanticomag Max Balestra e la storia pazzesca di Jake Gardner, emblematica di quanto sta accadendo in America - samuele26572 : RT @markorusso69: - awanasgh : @TriBall27 @matteosalvinimi Ah ecco. Infatti Berlusconi che lo va dicendo da anni è sempre lì e non gli hanno mai f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa A Bologna film e incontri con 'Terra di tutti', ecco cosa non perdere - DIRE.it Dire Possono bloccare il tuo conto corrente senza nemmeno avvisarti, ecco perché

In questo articolo cercheremo di capire cosa può fare in questi casi un correntista e come ... Possono bloccare il tuo conto corrente senza nemmeno avvisarti, ecco perché Le banche possono ...

"Ora il Nord è meno vulnerabile". Ecco perché il virus corre al Sud

Ecco perché l'immunità di gregge potrebbe essere la spiegazione ... Non avevano nemmeno la garanzia del tampone, cosa ridicola se si pensa ai costi di quella indagine, solo due milioni alla Croce ...

In questo articolo cercheremo di capire cosa può fare in questi casi un correntista e come ... Possono bloccare il tuo conto corrente senza nemmeno avvisarti, ecco perché Le banche possono ...Ecco perché l'immunità di gregge potrebbe essere la spiegazione ... Non avevano nemmeno la garanzia del tampone, cosa ridicola se si pensa ai costi di quella indagine, solo due milioni alla Croce ...