Crivello | “Santana un esempio | Mirri nostro primo tifoso Potenza? Senza tifosi sarà un Barbera strano”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "È un girone complicato, difficile, forse mai come quest’anno. A parole siamo forti tutti poi è il campo a parlare".Parola di Roberto. Il terzino del Palermo, intervenuto ai microfoni di Trm nel corso della trasmissione "Siamo Aquile", si è raccontato a 360°. Tanti i temi toccati dal numero 6 rosanero: dalle differenze tra la Serie D e la Serie C, all'asdi pubblico al "Renzo" causa Coronavirus, fino al record sancito da Mario Alberto Santana, che è l'unico calciatore ad aver giocato con il Palermo in tutte le categorie.Di seguito, le sue dichiarazioni."Ici sono sempre stati, hanno fatto capire ai nuovi subito in che squadra siamo. Stadio vuoto? È un calcio stranoil boato dei. Questo è ...