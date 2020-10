Covid, 2499 nuovi contagi e 23 morti. Nel Lazio e in Campania cresce la paura: file per i tamponi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il dato resta alto, anche se scendono leggermente i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Registrati 2499 nuovi casi. Il totale da inizio emergenza è ora di 319.908. I morti nelle ultime 24 ore sono 23. Il conto totale delle vittime sale a 35.941. Sono 294 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3). Da ieri effettuati 120.301 tamponi per un totale da inizio emergenza di 11.572.459. contagi, picco in Campania È di 53.997 il bilancio degli attualmente positivi (+1.350 da ieri), mentre il totale dei guariti è di 229.970 (+1126) da inizio emergenza. Sono i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, nessuna è risultata a zero ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il dato resta alto, anche se scendono leggermente idi Coronavirus in Italia. Registraticasi. Il totale da inizio emergenza è ora di 319.908. Inelle ultime 24 ore sono 23. Il conto totale delle vittime sale a 35.941. Sono 294 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3). Da ieri effettuati 120.301per un totale da inizio emergenza di 11.572.459., picco inÈ di 53.997 il bilancio degli attualmente positivi (+1.350 da ieri), mentre il totale dei guariti è di 229.970 (+1126) da inizio emergenza. Sono i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, nessuna è risultata a zero ...

