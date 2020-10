Chi è Jonathan Galindo, l’orrore che terrorizza i bambini e li spinge a suicidarsi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roberta Damiata La morte per suicidio di un bambino di 11 anni, porta a galla un mondo oscuro fatto di personaggi horror come Jonathan Galindo che istiga all'autolesionismo e a prove che portano anche al suicidio quelli che per la società sono considerati ancora bambini. La psicologa dell'età evolutiva Maddalena Cialdella spiega perché hanno così presa sui giovani Il suicidio del bambino di 11 anni di Napoli riapre ancora una volta una finestra sul mondo sconosciuto del web e su quello che succede ai nostri figli quando con vari strumenti tecnologici si ritrovano in un sistema che credono di saper gestire ma che in realtà spesso è veicolo di estrema pericolosità. Ovviamente strumenti come internet sono importanti soprattutto per una generazione tecnologica come è quella ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roberta Damiata La morte per suicidio di un bambino di 11 anni, porta a galla un mondo oscuro fatto di personaggi horror comeche istiga all'autolesionismo e a prove che portano anche al suicidio quelli che per la società sono considerati ancora. La psicologa dell'età evolutiva Maddalena Cialdella spiega perché hanno così presa sui giovani Il suicidio del bambino di 11 anni di Napoli riapre ancora una volta una finestra sul mondo sconosciuto del web e su quello che succede ai nostri figli quando con vari strumenti tecnologici si ritrovano in un sistema che credono di saper gestire ma che in realtà spesso è veicolo di estrema pericolosità. Ovviamente strumenti come internet sono importanti soprattutto per una generazione tecnologica come è quella ...

